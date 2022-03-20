Идет подготовка к вероятному вторжению, – Минобороны о ситуации в Беларуси

Анна Маляр со ссылкой на данные Генерального штаба ВСУ сообщила о том, что на территории Беларуси готовятся к возможному вторжению в Украину.

В Беларуси готовятся к возможному вторжению – накапливают технику и перекидывают войска. О подготовке сообщила заместитель Министра обороны Анна Маляр.

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Она также отметила, что белорусские военные начинают понимать, что нападение на Украину – военное преступление.

Есть и позиция белорусских военных, которые начинают понимать, что исполнение такого приказа – это совершение военного преступления. У белорусов высокий запрос на сдачу в плен. Мы разъясняем им, если начнутся боевые действия и у них не будет выбора,

– добавила Маляр.