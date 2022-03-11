Идут активные боевые действия под Гуровкой, пытаемся выбивать врагов дальше, – Ким

Сейчас под Гуровкой на Николаевщине продолжаются ожесточенные бои. Именно в том направлении оттеснили оккупантов защитники Николаева.

Об этом рассказал председатель Николаевской ОГА Виталий Ким вечером 11 марта. По его словам, украинские бойцы выбивают и будут выбивать как можно дальше орков.

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Ким заметил, что часть оккупантов убегает. Другая же часть пытается скрыться.

В то же время он призвал не фотографировать украинскую военную технику и ее передвижение.

Пожалуйста, не фотографируйте, не снимайте видео. Все это потом, не пугайтесь – все наши передвигаются,

– добавил Ким.

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