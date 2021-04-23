Столкновения произошли 22 апреля в Дамасских воротах. Палестинские демонстранты столкнулись с группой из 300 еврейских активистов. Они вышли на место, выкрикивая: "Смерть арабам". В результате событий десятки человек получили ранения.

Полиция пыталась развести группы. Она столкнулась с палестинцами, которые забросали стражей порядка камнями.

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Пострадали десятки людей

Полиция вынуждена была применять средства для разгона столкновений, включая электрошокеры, слезоточивый газ и водяные пушки.

В результате столкновений по меньшей мере 105 палестинцев получили ранения. В частности, 22 из них госпитализировали.



Силовики применяли различные методы для прекращения столкновений / Фото AP



Десятки человек получили ранения / Фото AP

В полиции также отметили, что примерно 20 правоохранителей получили ранения в результате столкновений. Известно, что 3 из них доставили в больницы.

Также полиция арестовала более 50 человек за такие действия:

бросание камнями;

организация фейерверков;

нападение на полицейских;

другие насильственные действия во время беспорядков.

Арабские протестующие поджигали мусорник и автобусную остановку. На видео, которое опубликовали в твиттере, слышен плач детей, когда еврейская молодежь атаковала арабский дом.

יהודים תוקפים בית בעיר העתיקה. אם תדליקו את הרמקולים תשמעו את הבכי של הילדים. pic.twitter.com/lgR5HaXe1s — نير حسون Nir Hasson ניר חסון (@nirhasson) April 22, 2021

ערבים בועטים ביהודי שרוע כל הקרקע בשער שכם pic.twitter.com/zmAaAnUXdm — גלעד כהן | Gilad Cohen (@GiladCohenJR) April 22, 2021

СМИ сообщали, что правые активисты поделились информацией о запланированном насилии в сообщениях Whatsapp. Они написали следующее сообщение: "Сегодня мы сожжем арабов, коктейли Молотова уже в сумках".