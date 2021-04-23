В Иерусалиме произошли столкновения между евреями и палестинцами: десятки раненых – видео
Столкновения произошли 22 апреля в Дамасских воротах. Палестинские демонстранты столкнулись с группой из 300 еврейских активистов. Они вышли на место, выкрикивая: "Смерть арабам". В результате событий десятки человек получили ранения.
Источник:The Times of Israel
Полиция пыталась развести группы. Она столкнулась с палестинцами, которые забросали стражей порядка камнями.
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Пострадали десятки людей
Полиция вынуждена была применять средства для разгона столкновений, включая электрошокеры, слезоточивый газ и водяные пушки.
В результате столкновений по меньшей мере 105 палестинцев получили ранения. В частности, 22 из них госпитализировали.
Силовики применяли различные методы для прекращения столкновений / Фото AP
Десятки человек получили ранения / Фото AP
В полиции также отметили, что примерно 20 правоохранителей получили ранения в результате столкновений. Известно, что 3 из них доставили в больницы.
Также полиция арестовала более 50 человек за такие действия:
- бросание камнями;
- организация фейерверков;
- нападение на полицейских;
- другие насильственные действия во время беспорядков.
Арабские протестующие поджигали мусорник и автобусную остановку. На видео, которое опубликовали в твиттере, слышен плач детей, когда еврейская молодежь атаковала арабский дом.
СМИ сообщали, что правые активисты поделились информацией о запланированном насилии в сообщениях Whatsapp. Они написали следующее сообщение: "Сегодня мы сожжем арабов, коктейли Молотова уже в сумках".
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