Сутички відбулись 22 квітня в Дамаських воротах. Палестинські демонстранти зіткнулися з групою з 300 єврейських активістів. Вони вийшли на місце, викрикуючи: "Смерть арабам". Внаслідок подій десятки людей отримали поранення.

Поліція намагалась розвести групи. Вона зіткнулася з палестинцями, які закидали правоохоронців камінням.

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Постраждали десятки людей

Поліція змушена була застосовувати засоби для розгону сутичок, включаючи електрошокери, сльозогінний газ та водяні гармати.

Внаслідок сутичок щонайменше 105 палестинців отримали поранення. Зокрема, 22 з них госпіталізували.



Силовики застосовували різні методи для припинення сутичок / Фото AP



Десятки людей отримали поранення / Фото AP

У поліції також зазначили, що приблизно 20 правоохоронців отримали поранення в результаті зіткнень. Відомо, що 3 з них доставили у лікарні.

Також поліція заарештувала понад 50 людей за такі дії:

кидання камінням;

влаштовування феєрверків;

напад на поліцейських;

інші насильницькі дії під час заворушень.

Арабські протестувальники підпалювали смітник та автобусну зупинку. На відео, яке опублікували у твітері, чути плач дітей, коли єврейська молодь атакувала арабський дім.

יהודים תוקפים בית בעיר העתיקה. אם תדליקו את הרמקולים תשמעו את הבכי של הילדים. pic.twitter.com/lgR5HaXe1s — نير حسون Nir Hasson ניר חסון (@nirhasson) April 22, 2021

ערבים בועטים ביהודי שרוע כל הקרקע בשער שכם pic.twitter.com/zmAaAnUXdm — גלעד כהן | Gilad Cohen (@GiladCohenJR) April 22, 2021

ЗМІ повідомляли, що праві активісти поділилися інформацією щодо запланованого насильства в повідомленнях Whatsapp. Вони написали таке повідомлення: "Сьогодні ми спалимо арабів, коктейлі Молотова вже в сумці".