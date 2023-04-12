Об этом заявил спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона, пишет 24 Канал. По его словам, иностранцы могут служить в авиации ВСУ, ведь в Украине это разрешает соответствующая процедура.

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Иностранцы могут встать в ряды ВСУ, воспользовавшись соответствующей процедурой

Однако в первую очередь необходимо решение о передаче F-16. Игнат напомнил, что командующий Воздушными силами Николай Олещук призвал сформировать авиационную коалицию.

"Командующий Воздушными силами призвал создать авиационную коалицию несколько недель назад под лозунгом "победа на земле куется в небе", потому что именно небо нужно контролировать, иметь преимущество в воздухе и преимущество достигается именно такими истребителями, как F-16", – заявил полковник.

Игнат еще раз подчеркнул, что нужно решение о том, что такая передача состоится и уже тогда можно будет говорить о подготовке.

Параллельно стартует подготовка и инженеров, и авиаторов. И, безусловно, отвечая на ваш вопрос, смогут ли иностранцы (служить в авиации ВСУ – 24 Канал) они уже публично заявляют, что готовы. У нас есть соответствующая процедура, где граждане иностранных государств могут стать военнослужащими ВСУ. Воздушные силы являются частью ВСУ, авиация является частью Воздушных сил, поэтому если танкист, артиллерист может, почему же нет с пилотами?

– сказал он.

На фоне необходимости передачи этих истребителей, Игнат напомнил, что противник продолжает применять тактическую авиацию по всей линии фронта. Хотя украинская авиация наносит ответные удары, но Силы обороны не имеют такой мощной группировки, как в России.

"Наша авиация ежедневно наносит по оккупантам ракетно-бомбовые удары. Это штурмовые самолеты и бомбардировщики. Более 10 групповых авиаударов нанесены за прошедшие сутки Воздушными силами. Также применяются средства поражения по ПВО противника противорадиолокационными ракетами", – резюмировал полковник.

Игнат объяснил, почему важно готовить не только пилотов