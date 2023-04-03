Спикер Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона прокомментировал, когда Украина может получить западные самолеты, пишет 24 Канал. По его словам, перебрасывание техники не займет много времени.

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Инженеров нужно готовить параллельно с подготовкой пилотов

Больше времени займет подготовка технической документации и инженеров, которые будут обслуживать самолеты.

"Не менее важен процесс, чем подготовка пилотов. Их (инженеров – 24 Канал) тоже нужно подготовить", – подчеркнул Юрий Игнат.

Полковник отметил, что до сих пор украинские инженеры имели дело с советской техникой, существенно отличающейся от западной. Он провел аналогию с советскими и западными автомобилями.

Это как будто ты всю жизнь ремонтировал "Жигули", а тебе на СТО пригнали Mercedes. Бери разбирай и ремонтируй. Это важный процесс, который нужно проводить параллельно с подготовкой пилотов,

– сказал Игнат.

Инфраструктура аэродромов – это не самый сложный вопрос

Кроме того, представитель Воздушных Сил ВСУ добавил, что важное значение имеет адаптация инфраструктуры аэродромов. "У нас много аэродромов – десятки разных, штатных и оперативных, откуда наши пилоты выполняют боевые задания", – добавил Игнат.

Полковник в очередной раз опроверг миф о том, что западные самолеты якобы не смогут взлетать в Украину. Он напомнил, что американские летающие слетали в Миргороде Полтавской области, а F-15 были в Хмельницкой области.

Игнат уверяет, что инфраструктура – это не самый сложный вопрос и он не будет камнем преткновения. По его словам, главное – это политическое решение.

Спикер подчеркнул, что должна быть авиационная коалиция, которая решит, какой тип истребителя получит Украина и когда. Игнат заявил, что Украине нужно как можно скорее получить самолеты, чтобы противостоять России, которая преобладает количественно и технологично.

Он отметил, что преимущество в воздухе имеет ключевое значение и обеспечит успех сухопутным операциям.

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