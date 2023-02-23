Авиакатастрофу Су-25 в эфире телемарафона прокомментировал спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, пишет 24 Канал. Он подчеркнул, что враг сам себя поздравил с 23 февраля.

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"Войска воздушно-космической обороны России потеряли разбившегося в Белгородской области Су-25. Поздравляем с этим днем! Пусть побольше таких баталий происходит с их Войсками воздушно-космической обороны", – подчеркнул Игнат.

В России упал Су-25

В четверг 23 февраля российский самолет Су-25 упал в Валуйском городском округе Белгородской области. Падение самолета официально подтвердили в России.

Российское минобороны сообщило, что самолет потерпел крушение после выполнения боевой задачи при возвращении на аэродром базирования. Пилот погиб, самолет упал в безлюдной местности.

По предварительным данным, причиной крушения стала техническая неисправность.

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