Спикер Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона допускает, что Россия может снова атаковать Украину. При чем он подчеркнул, что Россия не достигла своей цели, когда добивалась блекаута в Украине.
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Россия не сможет быстро восстановить свой потенциал
По словам Игната, Россия будет использовать любые методы накопления своего потенциала, в частности, ракетного вооружения.
Однако, как подчеркнул спикер, россияне осенью и зимой выпустили настолько много ракет, что за период, который остался до осени, им не удастся накопить даже треть от того, что они имели до массированных атак.
Игнат объяснил, что производство ракет длится долго и санкции усложняют процесс. Следовательно, Россия, вероятно, будет надеяться на поддержку своих партнеров.
Поэтому враг будет пытаться получить какие-то дополнительные системы, возможно, от других стран. Об этом говорилось еще полгода назад. Мы знаем, какие страны они хотели привлечь к сотрудничеству,
– сказал спикер, вероятно, намекая на Иран.
"Такого потенциала, как они накапливали десятилетиями, вряд ли им удастся иметь у себя на вооружении", – резюмировал Игнат.
Что известно о массированных атаках и ракетных запасах России
- С 10 октября 2022 года и по 9 марта 2023 года Россия нанесла 15 ракетных и 18 атак беспилотниками по энергетической инфраструктуре.
- Враг нанес масштабные и сложные повреждения электростанциям генерирующих компаний и ключевым подстанциям "Укрэнерго".
- Представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов сообщил, что Россия накапливает ракеты. В то же время, по его мнению, оккупанты не будут ждать до осени и будут пытаться сорвать контрнаступление Сил обороны.
- Также в Генштабе ВСУ предупредили, что оккупанты планируют в июне начать производить ракеты Х-50.
- Тактико-технические характеристики ракеты Х-50 ничем не отличаются от тех крылатых ракет, которые Россия применяет против Украины. Следовательно, украинские силы ПВО способны сбивать эти ракеты.
- Сейчас Россия запускает по Украине управляемые авиабомбы. Больше всего от этих бомб страдают прифронтовые города, поскольку радиус действия этого оружия ограничен.