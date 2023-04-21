Как сказала начальница объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк, враг может провести следующую массированную ракетную атаку "ближе к сакральным для Кремля дат".

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Когда ждать следующую массированную атаку

По словам Гуменюк, враг выдерживал такую длинную паузу от крайнего массированного ракетного удара, потому что готовится к какому-то значимому, по его меркам, повторению массированной ракетной атаки.

Вряд ли у противника хватит сил, средств и времени на подготовку нескольких таких ударов, но на один, наверное, насобирают. По всей вероятности, такой удар враг может посвятить как раз своим сакральным датам, как он любит это делать с определенным символизмом, то есть в районе 9 мая,

– заявила Гуменюк.

Она отметила, что, учитывая коварство врага, можно рассчитывать, что атака произойдет и раньше.

"Нужно понимать, что коварство агрессора достаточно мощное, поэтому он может, учитывая наши ожидания на 9 мая, использовать этот элемент атаки раньше. Соответственно, не стоит привязываться к какой-то дате", – добавила начальница объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга.

Гуменюк подчеркнула, что нужно осознавать, что в море находятся российские ракетоносители, снаряженные и готовые к использованию, поэтому ракетный удар может быть в любое время, в том числе с привлечением авиации и дронов.

Враг ночью атаковал Украину

В ночь на 21 апреля российские захватчики атаковали Украину "Шахидами". В Воздушных силах сообщили, что противник атаковал с северного направления (Брянская область). Силы ПВО уничтожили 8 из 12 иранских дронов-камикадзе.

Последствия атаки