Як сказала начальниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк, ворог може провести наступну масовану ракетну атаку "ближче до сакральних для Кремля дат".

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Коли чекати на наступну масовану атаку

За словами Гуменюк, ворог витримував таку довгу паузу від крайнього масованого ракетного удару, тому що готується до якогось значущого, за його мірками, повторення масованої ракетної атаки.

Навряд чи у противника вистачить сил, засобів та часу на підготовку кількох таких ударів, але на один, напевно що, назбирають. Цілком ймовірно, що такий удар ворог може присвятити якраз своїм сакральним датам, як він любить це робити з певним символізмом, тобто в районі 9 травня,

– заявила Гуменюк.

Вона зазначила, що враховуючи підступність ворога, можна розраховувати, що атака відбудеться й раніше.

"Треба розуміти, що підступність агресора досить потужна, тому він може, враховуючи наші очікування 9 травня, використати цей елемент атаки раніше. Відповідно, не варто міцно прив’язуватися до якоїсь дати", – додала начальниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня.

Гуменюк наголосила, що треба усвідомлювати, що у морі є російські ракетоносії, що споряджені та готові до використання, тому ракетний удар може бути у будь-який час, зокрема й із залученням авіації та дронів.

Ворог вночі атакував Україну

У ніч проти 21 квітня російські загарбники атакували Україну "Шахідами". У Повітряних силах повідомили, що противник атакував з північного напрямку (Брянська область). Сили ППО знищили 8 з 12 іранських дронів-камікадзе.

Наслідки атаки