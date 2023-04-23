Речник Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону допускає, що Росія може знову атакувати Україну. При чому він наголосив, що Росія не досягла своєї мети, коли добивалася блекауту в Україні.

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Росія не зможе швидко відновити свій потенціал

За словами Ігната, Росія буде використовувати будь-які методи накопичення свого потенціалу, зокрема ракетного озброєння.

Однак, як підкреслив речник, росіяни восени та взимку випустили настільки багато ракет, що за період, який залишився до осені, їм не вдасться накопичити навіть третину від того, що вони мали до масованих атак.

Ігнат пояснив, що виробництво ракет триває довго й санкцій ускладнюють процес. Відтак, Росія, ймовірно, буде надіятися на підтримку своїх партнерів.

Тому ворог буде намагатися отримати якісь додаткові системи, можливо, від інших країн. Про це мовилося ще пів року тому. Ми знаємо, які країни вони хотіли залучити до співпраці,

– сказав речник, ймовірно, натякаючи на Іран.

"Такого потенціалу, як вони накопичували десятиліттями, навряд чи їм вдасться мати в себе на озброєнні", – резюмував Ігнат.

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