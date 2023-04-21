Водночас в інфопросторі з'являються новини щодо накопичення агресором ракетного потенціалу й мобілізації величезної кількості росіян. Намагаючись розібратися у цьому вирі повідомлень, треба довіряти офіційним джерелам, а головне – вірити у Збройні Сили України. Про це 24 Каналу сказав Андрій Юсов – представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов.
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Використовуватимуть усе
Подейкують, що Росія збирається завдати чергового удару по критичній інфраструктурі восени або взимку. За словами Юсова, ворог справді накопичує ракетний потенціал.
Інша справа, що росіяни не чекатимуть до вересня, а, щобільше – до зими. Перед ворогом стоятиме завдання відтермінування, ускладнення, зриву звільнення українських територій нашими захисниками,
– каже Юсов.
Вони будуть змушені використовувати і залишки ракетного озброєння, і нововиготовлені ракети для цих цілей і завдань.
"Наразі немає можливості чекати наступної зими, щоб повторити енергетичний тероризм. Вони теж розуміють, що найближчим часом будуть надзвичайно важливі події", – підсумував представник ГУР МО Андрій Юсов.
Коли може бути наступна атака
- Близько місяця російські війська не застосовували "Шахіди". Вночі 21 квітня вони знову атакували Україну іранськими дронами-камікадзе.
- В ОК "Південь" зауважують, що наступна подібна атака може бути вже у травні. Ми знаємо, наскільки Кремль полюбляє сакральні дати.
- Як відзначає Наталія Гуменюк, тривала пауза зумовлена тим, що готується до якогось значущого. Загарбникам потрібна новий масований удар по нашій державі. На нього сили й засоби, найімовірніше, терористи назбирають.
- "Цілком ймовірно, що такий удар ворог може присвятити якраз своїм сакральним датам, як він любить це робити з певним символізмом, тобто в районі 9 травня", – заявила Гуменюк.
- Однак, наголосила речниця ОК "Південь", ворог підступний, тож атака може відбудеться й раніше. У Чорному морі перебувають ворожі ракетоносії, які споряджені та готові до використання.