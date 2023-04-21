Водночас в інфопросторі з'являються новини щодо накопичення агресором ракетного потенціалу й мобілізації величезної кількості росіян. Намагаючись розібратися у цьому вирі повідомлень, треба довіряти офіційним джерелам, а головне – вірити у Збройні Сили України. Про це 24 Каналу сказав Андрій Юсов – представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов.

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Подейкують, що Росія збирається завдати чергового удару по критичній інфраструктурі восени або взимку. За словами Юсова, ворог справді накопичує ракетний потенціал.

Інша справа, що росіяни не чекатимуть до вересня, а, щобільше – до зими. Перед ворогом стоятиме завдання відтермінування, ускладнення, зриву звільнення українських територій нашими захисниками,

– каже Юсов.

Вони будуть змушені використовувати і залишки ракетного озброєння, і нововиготовлені ракети для цих цілей і завдань.

"Наразі немає можливості чекати наступної зими, щоб повторити енергетичний тероризм. Вони теж розуміють, що найближчим часом будуть надзвичайно важливі події", – підсумував представник ГУР МО Андрій Юсов.

Коли може бути наступна атака