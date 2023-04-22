Директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко розповів у інтерв'ю, що блекаут можливий. За його словами, росіяни можуть накопичувати ракети для атак.

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Що відомо про ймовірність нових відключень світла

Моя гіпотеза така: росіяни будуть накопичувати ракети все літо, а потім спробують повторити такі ж атаки, як минулого року. Себто це буде наступного опалювального сезону, тобто жовтень і листопад,

– розповів Олександр Харченко.

За його словами, з одного боку – Україна буде більше готова та розумітиме, що відбувається. Ба більше, наша держава краще підготується – мовиться і про ППО, і про фізичний захист.

Проте з іншого боку, очевидно, що відновити міцність енергосистеми важким обладнанням до наступного сезону Київ, найімовірніше, не встигне. Харченко пояснив, що важкого обладнання не вистачає, щоб його прибула достатня кількість.

"Скількись приїде, та це буде, може, 20% від того, що нам необхідно, щонайбільше – 30 – 40%. Це означає, що в нас буде менший запас міцності, але однозначно ми краще підготуємось", – заявив директор Центру досліджень енергетики.

За його словами, можливий блекаут, дефіцит потужності чи відключення світла.

Давайте дивитись правді в очі: ми не можемо передбачити, що буде. Я не даватиму деталей, але є сценарії, за яких, я розумію, що нам буде дуже складно,

– пояснив посадовець.

Він закликав людей, які купили генератори чи павербанки, – не продавати їх. Натомість варто в генераторі змінити мастило, залити бак і періодично вмикати, щоб не застоявся. Щодо павербанка, то також можна прочитати інструкцію, як правильно його зберігати.

"...І потримайте ще рік. До перемоги хай будуть", – заявив Олександр Харченко.

Росія може масовано атакувати Україну восени

Заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу ЗСУ Олексій Громов заявив 13 квітня, що Росія може у червні 2023 року почати серійно виробляти стратегічні крилаті ракети повітряного базування типу Х-50.

Це дасть можливість Кремлю восени активізувати ракетні удари по території України. Проте на нинішньому рівні виробництва Росія не зможе відновити свій резерв ракет в середньостроковій перспективі.

Зверніть увагу! Ракети Х-50 можуть вражати цілі на відстані до 1,5 тисяч кілометрів. Їх переносять російські бомбардувальники Ту-22М3 та стратегічні Ту-95МС та Ту-160. Х-50 – це спрощена версія ракет Х-101.