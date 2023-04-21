Все залежить від того, скільки буде в готовності саме носіїв. Про це заявив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону, передає 24 Канал.
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Як діє ворог при масованій атаці: пояснення Повітряних сил
"Росіяни використовують для атак України ракети морського, повітряного, наземного базування. Повітряне базування це літаки Ту-95, Ту-160. Вони можуть злетіти в достатній кількості", – сказав Ігнат.
За його словами, як правило росіяни можуть випускати 50 – 70 ракет при масованих великих ударах.
Один літак (Ту-95) може нести 8 ракет. Однак зазвичай вони несуть менше, беруть половину. Але беруть більшу кількість літаків, що ми спостерігали,
– зазначив Ігнат.
Речник зауважив, що ворог при атаці застосовує одну четверту "Калібрів", а три четвертих – це ракети повітряного базування при масованих ударах.
"Далі беруть ракети С-300, можливо балістичні ракети. Відповідно до того скільки вони застосують носіїв і скільки їм ракет буде не шкода викинути. Тому що вони викинули величезну кількість, стратегічний запас по нашій енергетичній інфраструктурі і не досягли бажаного результату", – пояснює Ігнат.
Також Ігнат додав, що зараз у Росії вже дістають старі радянські проєкти ракет, таких як Х-50, які хочуть відновлювати.
"Можливо, це здешевить виробництво, а можливо просто є певний матеріал, з якого вони будуть його виготовляти", – підсумував Ігнат.
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