Це була не проста ніч для рятувальників. На Полтавщині досі триває ліквідація наслідків обстрілу.

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Моторошні кадри з місць прильотів на Вінниччині та Полтавщині

До ліквідації нічних обстрілів залучалися понад 150 осіб особового складу та понад 30 одиниці техніки ДСНС. Попередньо, на щастя, обійшлось без жертв.

На Вінниччині пожежу вже ліквідовано. Однак на Полтавщині станом на ранок 21 квітня ліквідація наслідків обстрілу триває.

Дякую усім нашим героям без зброї, хто боровся з вогнем у цю пекельну ніч,

– наголосили у ДСНС України.

Згодом у Вінницькій ОВА повідомили, що внаслідок атаки дронами-камікадзе було влучання в об'єкт критичної інфраструктури – виникла пожежа. Завдяки оперативним діям усіх спецслужб пожежу ліквідовано. На щастя, обійшлося без жертв.

Місця прильотів на Вінниччині та Полтавщині / фото ДСНС

Важливо! Наталя Гуменюк попередила, що росіяни можуть готувати наступну масовану ракетну атаку в районі 9 травня.

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