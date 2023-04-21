Это была не простая ночь для спасателей. На Полтавщине продолжается ликвидация последствий обстрела.

К теме Ночная атака "Шахидами" по Украине: что известно об обстрелах, пострадавших и разрушениях

Жуткие кадры с мест прилетов в Винницкой и Полтавской областях

К ликвидации ночных обстрелов привлекалось более 150 человек личного состава и более 30 единиц техники ГСЧС. Предварительно, к счастью, обошлось без жертв.

В Винницкой области пожар уже ликвидирован. Однако в Полтавской области по состоянию на утро 21 апреля ликвидация последствий обстрела продолжается.

Спасибо всем нашим героям без оружия, кто боролся с огнем в эту адскую ночь,

– отметили в ГСЧС Украины.

Позже в Винницкой ОВА сообщили, что в результате атаки дронами-камикадзе было попадание в объект критической инфраструктуры – возник пожар. Благодаря оперативным действиям всех спецслужб пожар был ликвидирован. К счастью, обошлось без жертв.

Места прилетов в Винницкой и Полтавской областях / фото ГСЧС

Важно! Наталья Гуменюк предупредила, что россияне могут готовить следующую массированную ракетную атаку в районе 9 мая.

Атака "Шахидами" 21 апреля: все, что известно