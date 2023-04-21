Это была не простая ночь для спасателей. На Полтавщине продолжается ликвидация последствий обстрела.
К теме Ночная атака "Шахидами" по Украине: что известно об обстрелах, пострадавших и разрушениях
Жуткие кадры с мест прилетов в Винницкой и Полтавской областях
К ликвидации ночных обстрелов привлекалось более 150 человек личного состава и более 30 единиц техники ГСЧС. Предварительно, к счастью, обошлось без жертв.
В Винницкой области пожар уже ликвидирован. Однако в Полтавской области по состоянию на утро 21 апреля ликвидация последствий обстрела продолжается.
Спасибо всем нашим героям без оружия, кто боролся с огнем в эту адскую ночь,
– отметили в ГСЧС Украины.
Позже в Винницкой ОВА сообщили, что в результате атаки дронами-камикадзе было попадание в объект критической инфраструктуры – возник пожар. Благодаря оперативным действиям всех спецслужб пожар был ликвидирован. К счастью, обошлось без жертв.
Места прилетов в Винницкой и Полтавской областях / фото ГСЧС
Атака "Шахидами" 21 апреля: все, что известно
- Ночью 21 апреля захватчики выпустили по Украине "Шахиды". В Киеве воздушная тревога раздалась в 00:40. Почти сразу местные телеграм-каналы начали сообщать о звуках взрывов.
- В Воздушных силах ВСУ сообщили, что оккупанты запускали дроны-камикадзе из Брянской области России. Нашим защитникам удалось сбить 8 из 12 иранских дронов.
- Начальник КГВА Сергей Попко сообщил, что наши защитники обезвредили 8 "Шахидов" на подлете к Киеву.
- Глава Полтавской ОВА Дмитрий Лунин рассказал, что в результате атаки дронами есть разрушение гражданской инфраструктуры. По предварительной информации, пострадавших нет.
- Также есть попадание в объект инфраструктуры Винницкой области.
- Наталья Гуменюк рассказала, что большинство "Шахидов" были сбиты, а враг пытался атаковать по разным направлениям.