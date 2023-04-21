В некоторых областях, к сожалению, есть попадания. 24 Канал собрал все, что известно о ночной атаке дронами и ее последствиях.

Смотрите также Ночная атака дронами и самоликвидация вражеского С-400: хронология 422 дня войны

Сколько дронов сбили над столицей

В Киеве воздушная тревога раздалась в 00:40. Почти сразу местные телеграм-каналы начали сообщать о звуках взрывов.

Около 01:00 в Киевской ОВА отметили, что это работали системы ПВО. Уже утром начальник КГВА Сергей Попко сообщил, что наши защитники обезвредили 8 "Шахидов" на подлете к столице.

Кроме того, Попко добавил, что Россия уже использует новую партию иранских БПЛА "Шахид". По состоянию на 6:00 информации о жертвах и разрушениях нет.

Впоследствии в Воздушных силах ВСУ сообщили, что оккупанты запускали "Шахиды" из Брянской области России. Нашим защитникам удалось сбить 8 из 12 иранских дронов-камикадзе.

ПВО сбило 8 из 12 беспилотников / Инфографика Воздушных сил ВСУ

"Шахиды" атаковали Полтавщину

Во время масштабной ночной воздушной тревоги вражеские дроны залетели на территорию Полтавской области.

Глава Полтавской ОВА Дмитрий Лунин рассказал, что в результате атаки дронами есть разрушения гражданской инфраструктуры. В настоящее время спасатели работают над тушением пожара. По предварительной информации, пострадавших нет.

Попадание зафиксировали и в Винницкой области

Начальник координационного пресс-центра Сил охраны и обороны Юга Наталья Гуменюк в эфире телемарафона рассказала о последствиях ночной атаки.

Она подчеркнула, что оккупанты пытаются экономить свои ракеты, поэтому для атак используют более дешевые способы – иранские дроны.

К сожалению, есть попадание в объект инфраструктуры в Винницкой области,

– сказала Гуменюк.

При этом она отметила, что большинство "Шахидов" были сбиты, а враг пытался атаковать на разных направлениях.

Обратите внимание! За прошедшие сутки оккупанты нанесли 23 авиаудара по гражданскому населению Украины, в том числе из дронов. К сожалению, в результате обстрелов есть погибшие и раненые. Кроме того, разрушениям подверглись частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

Сменил ли враг тактику

Гуменюк отметила, что россияне выбирают наиболее эффективную для себя тактику. Если раньше они запускали "рой" дронов, то сейчас 10 – 15 дронов применяют волнообразным способом.

Предполагается, что первая линия дронов обнаруживает ПВО, вторая пытается попасть, а третья атакует объекты инфраструктуры.

Представитель ОК "Юг" добавила, что россияне пытаются рассредоточить работу ПВО и могут менять направления непосредственно уже во время атаки.

Напомним, что недавно Гуменюк подтверждала новые партии дронов в России. Большую паузу в атаках она объяснила тем, что враг накапливал свои резервы. Однако враг уже получил новые БПЛА и начинает их использовать.