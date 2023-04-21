Всё зависит от того, сколько будет в готовности именно носителей. Об этом заявил спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона. 24 Канал.
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Как действует враг при массированной атаке: объяснение Воздушных сил
"Россияне используют для атак Украины ракеты морского, воздушного, наземного базирования. Воздушное базирование это самолеты Ту-95, Ту-160. Они могут взлететь в достаточном количестве", – сказал Игнат.
По его словам, как правило, россияне могут выпускать 50 – 70 ракет при массированных больших ударах.
Один самолет (Ту-95) может нести 8 ракет. Однако обычно они носят меньше, берут половину. Но берут большее количество самолетов, что мы наблюдали,
– отметил Игнат.
Спикер отметил, что враг при атаке применяет одну четвертую "Калибров", а три четвертых – это ракеты воздушного базирования при массированных ударах.
"Дальше берут ракеты С-300, возможно баллистические ракеты. Согласно тому, сколько они применят носителей и сколько им ракет будет не жалко выбросить. Потому что они выбросили огромное количество, стратегический запас по нашей энергетической инфраструктуре и не достигли желаемого результата", – объясняет Игнат.
Также Игнат добавил, что сейчас в России уже достают старые советские проекты ракет, таких как Х-50, которые хотят восстанавливать.
"Возможно, это удешевит производство, а возможно просто есть определенный материал, из которого они будут его производить", – подытожил Игнат.
Ночная атака дронами
- 21 апреля Россия атаковала Украину с северного направления ударными дронами-камикадзе. Оккупанты применили до 12 "Шахидов". Силами и средствами противовоздушной обороны было уничтожено восемь "Шахидов".
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