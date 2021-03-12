Бывший президент Молдовы пророссийский Игорь Додон заявил, что готов возглавить правительство. Однако премьером он хочет стать только после переизбрания парламента.

Что заявил Додон

Политик уверен, что его назначение "состоится на определенном этапе". Додон отметил, что справится с обязанностями премьера.

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Я готов возглавить правительство, и, на мой взгляд, это произойдет на определенном этапе. С моей командой мы справимся. Но не в этом составе парламента. Пусть пройдут выборы, досрочные или очередные,

– подчеркнул политик.

При этом Додон подчеркнул, что не видит смысла при утверждении правительства проводить досрочные парламентские выборы в 2021 году.

"Мы что, выбираем правительство на 2 – 3 месяца, чтобы оно потом ушло?" – подчеркнул экс-президент.

Заметим, президент Молдовы Майя Санду уже определилась с кандидатурой премьера. Так, должность может занять бывший министр финансов Наталья Гаврилица.

Кроме того, глава государства настаивает на важности проведения досрочных выборов в парламент. Поскольку, по ее словам, только так можно выйти из политического кризиса.