Пророссийский Додон хочет стать премьером Молдовы
Бывший президент Молдовы пророссийский Игорь Додон заявил, что готов возглавить правительство. Однако премьером он хочет стать только после переизбрания парламента.
Источник:Sputnik
Что заявил Додон
Политик уверен, что его назначение "состоится на определенном этапе". Додон отметил, что справится с обязанностями премьера.
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Я готов возглавить правительство, и, на мой взгляд, это произойдет на определенном этапе. С моей командой мы справимся. Но не в этом составе парламента. Пусть пройдут выборы, досрочные или очередные,
– подчеркнул политик.
При этом Додон подчеркнул, что не видит смысла при утверждении правительства проводить досрочные парламентские выборы в 2021 году.
"Мы что, выбираем правительство на 2 – 3 месяца, чтобы оно потом ушло?" – подчеркнул экс-президент.
Заметим, президент Молдовы Майя Санду уже определилась с кандидатурой премьера. Так, должность может занять бывший министр финансов Наталья Гаврилица.
Кроме того, глава государства настаивает на важности проведения досрочных выборов в парламент. Поскольку, по ее словам, только так можно выйти из политического кризиса.
Что известно об Игоре Додоне
Политик возглавлял Молдову с 2016 года. На выборах в 2020 году он проиграл проевропейской кандидатке Санду. За время каденции Додона, отношения Украины и Молдовы фактически были на паузе. Все потому, что глава государства открыто поддерживал Россию и заявлял, что Крым – российский.
К слову, после выборов Додон подал ряд судебных исков о якобы фальсификации во время голосования. Однако суд их отклонил.
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