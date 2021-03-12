Колишній президент Молдови проросійський Ігор Додон заявив, що готовий очолити уряд. Однак прем'єром він хоче стати лише після переобрання парламенту.

Що заявив Додон

Політик впевнений, що його призначення "відбудеться на певному етапі". Додон наголосив, що справиться з обов'язками прем'єра.

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Я готовий очолити уряд, і, на мій погляд, це станеться на певному етапі. З моєю командою ми впораємося. Але не в цьому складі парламенту. Нехай відбудуться вибори, дострокові або чергові,

– наголосив політик.

При цьому Додон підкреслив, що не бачить сенсу при затвердженні уряду проводити дострокові парламентські вибори у 2021 році.

"Ми що, вибираємо уряд на 2 – 3 місяці, щоб він потім пішов?" – підкреслив експрезидент.

Зауважимо, президентка Молдови Майя Санду вже визначилася з кандидатурою прем'єра. Так, посаду може обійняти колишня міністерка фінансів Наталія Гавріліца.

Крім того, глава держави наполягає на важливості проведення дострокових виборів у парламент. Бо, за її словами, лише так можна вийти з політичної кризи.