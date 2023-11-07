Заключенный ярый националист и бывший российский офицер Игорь Гиркин утверждал, что российские войска весной 2024 года будут еще менее способны наступать. Жена Гиркина, Мирослава Регинская, опубликовала письмо Гиркина от 26 октября, где он подытожил прифронтовую ситуацию в Украине за октябрь.

Смотрите также Удар по главному судоремонтному заводу ЧФ России: в ISW проанализировали, как это может повлиять

Ситуация усугубляется

Именно это заявил Гиркин. Он также написал, что российские силы демонстрируют "растущую слабость", несмотря на "в целом успешное отражение" Россией украинского наступления летом и осенью 2023 года. Гиркин утверждал, что российские войска не только не смогли приступить к широким наступательным операциям в начале осени, но и не смогли завершить даже ограниченные штурмовые действия для достижения оперативно важных целей в районе Купянска, Лимана и Авдеевки.

Российские силы не смогли продвинуться на Купянском направлении и сейчас бои продолжаются на "дальних подступах к городу". Ситуацию на Лиманском направлении россияне тоже изменить не смогли. Гиркин добавил, что тактические продвижения вокруг Авдеевки привели к значительным потерям в живой силе. Гиркин отметил, что Авдеевская операция продемонстрировала неспособность российских войск "достичь преимущества на очень узком участке фронта", несмотря на тщательную подготовку России, хорошую координацию ударных сил и средства для начального этапа наступления, а также большое количество боеприпасов.

Враг не сможет наступать

Гиркин предположил, что из-за локализованных украинских атак на линии фронта к весне 2024 года ухудшится наступательный и оборонный потенциал России. Гиркин отметил, что российским войскам придется потратить оставшуюся осенне-зимнюю кампанию на оборону, чтобы устранить оперативные кризисы. Речь идет об украинском присутствии на левом берегу Херсонской области.

Гиркин утверждал, что российские войска и дальше не смогут вести наступательных действий даже если украинские войска не "выбьют" российские передовые подразделения, не сумеют добиться прорыва и будут истощены. Гиркин добавил, что такой "позиционный сценарий" не гарантирован. Он также выразил опасение, что украинские силы могут успешно сломать российскую армию, которая уже истощена месяцами боев.

Предположение Гиркина о том, что текущие российские наступательные операции вредят перспективам будущих российских операций, примечательно, поскольку российские силы все еще должны отражать украинские наступательные операции, пытаясь инициировать собственные штурмовые действия.

– говорится в своде аналитиков ISW.

Время российских наступлений вокруг Авдеевки также было несколько странным и неоптимальным, поскольку дождливая и слякотная погода предсказуемо мешала российским операциям.

Украина использует западное оружие

Гиркин намекнул, что дополнительная военная помощь Украине, которую ей оказывает Запад и отсутствие мобилизации в России, могли бы помочь Украине прекратить позиционную войну и провести успешные наступательные операции в 2024 году. Гиркин заявил, что украинские силы продолжают использовать предоставленные Западом войска для поражения российского тыла. Гиркин заявил, что, как только Украина получит истребители F-16, украинские силы смогут иметь локальные преимущества в течение короткого времени на любом участке линии фронта.

Он считает, что Украина может быть "серьезно усилена в военно-техническом плане" западной военной техникой. Гиркин также утверждает, что у Украины сейчас преимущество в живой силе над российскими силами из-за отсутствия мобилизации в России. Гиркин отметил, что Минобороны России вряд ли будет набирать "сотни тысяч" новых контрактников, поскольку Россия исчерпала свой потенциал.

ISW проанализировал колонку Залужного о позиционной войне