Советник по стратегическим коммуникациям ДБР Татьяна Сапьян в эфире национального телемарафона заявила, что Игорь Гуменюк готовился к бегству довольно долго, пишет 24 Канал.

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Как Гуменюк изготовил взрывчатку

Сапьян заявила, что подельники передавали Гуменюку в следственный изолятор вещества для взрывчатки под видом лекарства в течение 2 лет. Именно так, по ее словам, он кустарно смог изготовить так называемый "пояс шахида" и вдобавок еще несколько самодельных взрывных устройств.

Подозреваемый, когда находился в Киевском СИЗО, ему в течение двух лет, по капельке, небольшими порциями передавали в виде лекарства вещества, которые стали основой для того, что он изготовил взрывчатку, с которой собственно и попал в Шевченковский суд,

– рассказала она.

Следствие предполагает, что он планировал их взорвать в помещении суда и скрыться, использовав панику.

Он планировал их, как предполагает следствие, взорвать в помещении суда и скрыться, используя панику. Но убежать ему не удалось,

– добавила Сапьян.

Пяти правоохранителям сообщили о подозрении

В здании Шевченковского суда 5 июля 2023 года раздалось несколько взрывов. Их устроил Игорь Гуменюк, привезенный на очередное заседание. К сожалению, он сам погиб в момент, когда использовало очередное взрывное устройство. Еще двое полицейских получили ранения.

Следователи ДБР сообщили о подозрении пяти правоохранителям и двум военнослужащим НГУ. Следователи установили, что во время пребывания в СИЗО и перевозке подозреваемого в суд ответственные должностные лица ГУ "Киевский следователь изолятора" и Нацгвардии не производили его личный обыск и не проверяли вещи.

В камере, где содержали Гуменюка, были обнаружены остатки двух взрывчатых веществ, в том числе гексогена. Они идентичны тем, что были использованы в помещении Шевченковского суда.