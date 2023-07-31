Радниця зі стратегічних комунікацій ДБР Тетяна Сапьян в ефірі національного телемарафону заявила, що Ігор Гуменюк готувався до втечі доволі довго, пише 24 Канал.

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Як Гуменюк виготовив вибухівку

Сапьян заявила, що спільники передавали Гуменюку в слідчий ізолятор речовини для вибухівки під виглядом ліків впродовж 2 років. Саме так, за її словами, він кустарно зміг виготовити так званий "пояс шахіда" й на додачу іще кілька саморобних вибухових пристроїв.

Підозрюваний, коли перебував у Київському СІЗО, йому продовж двох років, по крапельці, невеличкими порціями передавали у вигляді ліків речовини, які стали основою для того, що він виготовив вибухівку, з якою, власне, і потрапив до Шевченківського суду,

– розповіла вона.

Слідство припускає, що він планував їх підірвати у приміщенні суду і втекти, використавши паніку.

Він планував їх, як припускає слідство, підірвати в приміщенні суду і втекти, використовуючи паніку. Але втекти йому не вдалося,

– додала Сапьян.

П'яти правоохоронцям повідомили про підозру

У будівлі Шевченківського суду 5 липня 2023 року пролунало кілька вибухів. Їх влаштував Ігор Гуменюк, якого привезли на чергове засідання. На жаль, він сам загинув в момент, коли використав черговий вибуховий пристрій. Ще двоє поліцейських зазнали поранень.

Слідчі ДБР повідомили про підозру пʼяти правоохоронцям та двом військовослужбовцям НГУ. Слідчі встановили, що під час перебування в СІЗО та перевезення підозрюваного до суду відповідальні посадовці ДУ "Київський слідчий ізолятора" та Нацгвардії не проводили його особистий обшук та не перевіряли речі.

У камері, де утримували Гуменюка, виявили залишки двох вибухових речовин, зокрема гексогену. Вони ідентичні тим, що були використані у приміщенні Шевченківського суду.