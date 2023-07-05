Гуменюка задержали сразу в день митинга, однако суд до сих пор не вынес приговор. За какие действия судили мужчину – информирует 24 Канал.

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Боевую гранату бросили в полицию

31 августа 2015 под стенами Верховной Рады собрался тысячный митинг. Причиной протеста стали изменения в Конституцию Украины по поводу децентрализации, которые рассматривали на заседании.

Митингующие были против перемен. Большая часть протестующих состояла из сторонников Радикальной партии и партии "Свобода". Среди тех, кто был против изменений децентрализации, – Игорь Гуменюк.

Во время митинга начались столкновения между протестующими и полицейскими. Охраняли здание и срочники Национальной гвардии Украины. Во время столкновений Гуменюк бросил в милицию боевую гранату. В результате взрыва ранения получили более 140 человек, а 4 нацгвардейцев – погибли. Гуменюк бросился убегать, однако его задержали правоохранители. В ходе обыска у него обнаружили чеку от гранаты, а также еще одно взрывное устройство.

Взрыв 31 августа 2015, за который задержали Гуменюка / Внимание! Чувствительный контент, присутствует ненормативная лексика

Суд инкриминировал Гуменюку обвинения по 4 статьям Уголовного кодекса. Если бы его вина была доказана, то ему грозило бы пожизненное заключение. Однако с 2015 года суд не вынес приговор, ведь Гуменюк отвергал какие-либо обвинения, а своей вины не признавал. 5 июля 2023 подозреваемого привезли в Шевченковский райсуд, чтобы выбрать ему новую меру пресечения, однако он устроил взрыв.

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