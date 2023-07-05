Гуменюка затримали відразу у день мітингу, проте суд й досі не виніс вирок. За які дії судили чоловіка – інформує 24 Канал.

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Бойову гранату кинули у правоохоронців

31 серпня 2015 року під стінами Верховної Ради зібрався тисячний мітинг. Причиною протесту стали зміни до Конституції України щодо децентралізації, які розглядали на засіданні.

Учасники мітингу були проти змін. Більша частина протестувальників складалася із прихильників Радикальної партії та партії "Свобода". Серед тих, хто був проти змін щодо децентралізації, – Ігор Гуменюк.

Під час мітингу почалися сутички між протестувальниками та поліцейськими. Охороняли будівлю й строковики Національної гвардії України. Під час сутичок Гуменюк кинув у правоохоронців бойову гранату. Унаслідок вибуху поранення отримали понад 140 осіб, а 4 нацгвардійців – загинуло. Гуменюк кинувся тікати, проте його затримали правоохоронці. Під час обшуку у нього виявили чеку від гранати, а також ще один вибуховий пристрій.

Вибух 31 серпня 2015 року, за який затримали Гуменюка / Увага! Чутливий контент, присутня ненормативна лексика

Суд інкримінував Гуменюку звинувачення за 4 статтями Кримінального кодексу. Якщо його провина була б доведена, то йому загрожувало б довічне ув'язнення. Проте з 2015 року суд не виніс вироку, адже Гуменюк відкидав будь-які звинувачення, а своєї провини не визнавав. 5 липня 2023 року підозрюваного привезли у Шевченківський райсуд, аби обрати йому новий запобіжний захід, проте він влаштував вибух.

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