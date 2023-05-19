Во время своих рабочих визитов Клименко отметил лучших сотрудников системы МВД. Он наградил нацгвардейцев, спасателей, полицейских и пограничников.

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Министр МВД посетил Донецкую и Харьковскую области

По словам Клименко, во время визита он расставил акценты на безопасности граждан, документировании военных преступлений россиян и ликвидации оккупантов.

От этих компонентов зависит не только успех на фронте, но и вообще ситуация безопасности в стране,

– отметил министр.

Также Клименко отметил лучших сотрудников системы МВД. Награды получили нацгвардейцы, спасатели, полицейские и пограничники, которые несут службу на самых горячих направлениях фронта. Среди них:

защитник "Азовстали", оперативник Святослав Ермонов, проведший 5 месяцев в российском плену, а по возвращению домой и реабилитации снова стал в строй;

спецназовцы КОРДа, которые совместно с военными и "Белыми Ангелами" проводят настоящие спецоперации по эвакуации гражданских на линии боев;

нацгвардиец – офицер 5 Слобожанской бригады Владимир Синицкий, который с собратьями оборонял направление Пришиба, затем брал Балаклею, зашел за Лиман. Далее воевал на Кременной. В декабре получил осколочное ранение – прилетело от вражеского танка.

Также Клименко наградил бойцов батальона "Луганск-1" имени Героя Украины Сергея Губанова. Добровольческое подразделение активно участвовало в оборонных и наступательных операциях на Луганщине и в Харьковской области. Сейчас они являются частью штурмовой бригады "Лють" и готовятся освобождать родные города.

Кроме этого, получили награды и военнослужащие ГПСУ Руслан Мазур и Максим Рашевский, которые под шквальным огнем противника спасли жизнь собратьев. Капитан Мазур во время боевого столкновения был ранен, но обеспечил уход своей группы в безопасное место.

"Важно видеть глаза несгибаемых людей, ежедневно рискующих своей жизнью в самых горячих точках. Многие из наших героев потеряли свои дома, родных, но продолжают преданно нести службу, противостоять врагу и спасать граждан. Во взаимодействии всех служб, в постоянной координации мы выбьем врага с нашей земли. Но обеспечим безопасность на освобожденных территориях", – подчеркнул министр МВД.

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Зеленский едет в Азию

Напомним, что в японском городе Хиросима 19 мая стартовал саммит лидеров "Большой семерки". Президент Украины Владимир Зеленский может лично посетить саммит.

Иностранные СМИ отмечают, что Зеленский улетит на военном самолете США в Японию после остановки в Саудовской Аравии для участия в саммите Лиги арабских государств.