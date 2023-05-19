Під час своїх робочих візитів Клименко відзначив кращих співробітників системи МВС. Він нагородив нацгвардійців, рятувальників, поліцейських та прикордонників.

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За словами Клименка, під час візиту він розставив акценти на безпеці громадян, документуванні воєнних злочинів росіян та ліквідації окупантів.

Від цих компонентів залежить не лише успіх на фронті, а й загалом безпекова ситуація в країні,

– зазначив міністр.

Також Клименко відзначив кращих співробітників системи МВС. Нагороди отримали нацгвардійці, рятувальники, поліцейські та прикордонники, які несуть службу на найгарячіших напрямках фронту. Серед них:

захисник "Азовсталі", оперативник Святослав Єрмонов, який 5 місяців провів в російському полоні, а після повернення додому та реабілітації знову став у стрій;

спецпризначенці КОРДу, які спільно з військовими та "Білими Янголами" проводять справжні спецоперації з евакуації цивільних із лінії боїв;

нацгвардієць – офіцер 5 Слобожанської бригади Володимир Синицький, який з побратимами обороняв напрямок Пришиба, потім брав Балаклію, зайшов аж за Лиман. Далі воював на Кремінній. У грудні отримав осколкове поранення – прилетіло від ворожого танка.

Також Клименко нагородив бійців батальйону "Луганськ-1" імені Героя України Сергія Губанова. Добровольчий підрозділ брав активну учать в оборонних та наступальних операціях на Луганщині й в Харківській області. Наразі вони є частиною штурмової бригади "Лють" і готуються звільняти рідні міста.

Окрім цього, отримали відзнаки й військовослужбовці ДПСУ Руслан Мазур та Максим Рашевський, які під шквальним вогнем противника врятували життя побратимів. Капітан Мазур під час бойового зіткнення був поранений, але забезпечив відхід своєї групи у безпечне місце.

"Важливо бачити очі незламних людей, які щодня ризикують своїм життям в найгарячіших точках. Багато з наших героїв втратили свої домівки, рідних, але продовжують віддано нести службу, протистояти ворогу та рятувати громадян. У взаємодії всіх служб, у постійній координації ми виб’ємо ворога з нашої землі. Та забезпечимо безпеку на звільнених територіях", – підкреслив міністр МВС.

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Зеленський їде в Азію

Нагадаємо, що в японському місті Хіросіма 19 травня стартував саміт лідерів "Великої сімки". Попередньо, президент України Володимир Зеленський може особисто відвідати саміт.

Іноземні ЗМІ зазначають, що Зеленський полетить на військовому літаку США до Японії після зупинки в Саудівській Аравії для участі в саміті Ліги арабських держав.