Коломойского лишили гражданства Кипра

Игорь Коломойский потерял кипрское гражданство. Власти страны лишили олигарха паспорта из-за мошенничества, ложных заявлений и сокрытия фактов.

В решении Совета министров Кипра от 4 сентября 2024 года указано, что как до, так и после натурализации, Коломойский является лицом сомнительного характера. Сообщается, что приобретение им гражданства Кипра создает огромный риск для репутации страны.

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Почему Коломойский потерял гражданство Кипра

Как пишут СМИ, ключевой причиной для лишения Игоря Коломойского гражданства Кипра было то, что олигарх скрыл факт открытого дела об уклонении от уплаты налогов в России, которое расследовали против него в 2008 году.

Олигарх получил "золотой паспорт" Кипра еще в далеком 2010 году из-за "значительных инвестиций в островную страну".

Расследование независимой комиссии установило причастность Коломойского к другим серьезным преступлениям:

Коломойский имеет обвинения в отмывании денег и мошенничестве на сумму 130,5 миллионов долларов в период 2013 – 2020 годов.

Также олигарх имеет обвинения в растрате 250 миллионов долларов "Приватбанка".

Министерство юстиции США начало в августе 2020 года производство по аресту имущества в разных штатах, приобретенного из-за отмывания денег кипрским отделением "Приватбанка".

В 2021 году Государственный департамент запретил Коломойскому въезд в США из-за его причастности к крупным коррупционным делам.

В сентябре 2019 МИД сообщили о нападениях на бывшего главу НБУ, одного из руководителей рекапитуляции и национализации системного "Приватбанка", одним из владельцев которого является Коломойский. Он использовал отделение на Кипре для отмывания средств и других противоправных действий.

Широко задействовал подразделение по борьбе с сокрытием преступлений

Кроме кипрского гражданства Игорь Коломойский является гражданином Израиля с 1995 года, а также Украины.

Интересно! В 2014 году, когда Коломойский еще был главой Днепропетровской области, олигарх отмечал, что не считает нарушением наличие еще двух гражданств. Тогда он говорил, что "закон запрещает двойное гражданство, а тройное – нет".