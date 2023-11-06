Об этом стало известно из онлайн-трансляции судебного заседания Суд снова соберется на рассмотрение дела Коломойского уже 10 ноября, передает 24 Канал.

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Суд перенес рассмотрение изменения меры пресечения Коломойскому

Судья Елена Чайка рассказала, что по электронной почте к началу судебного заседания поступило электронное письмо от прокурора о том, чтобы оставить без рассмотрения ходатайство стороны защиты. В то же время, адвокат Коломойского Александр Лысак подчеркнул, что это ходатайство не содержит электронной цифровой подписи прокурора.

Без рассмотрения суд может оставить ходатайство в случае предоставления стороной защиты ранее месяца между обстоятельствами, которые ранее зарегистрировали. Поэтому ссылка прокурора на оставление без рассмотрения не базируется на материалах, представленных стороной защиты,

– сказал он.

Лысак также отметил, что, по его мнению, ходатайство подала неуполномоченное лицо. Поэтому он намерен ходатайствовать об отложении судебного заседания в связи с неявкой прокурора.

Кроме того, адвокат сказал, что на судебном заседании не было и самого Коломойского, поэтому были все основания не рассматривать ходатайство без присутствия подзащитного.

В итоге суд удовлетворил ходатайство адвокатов Коломойского и перенес заседание по изменению меры пресечения бизнесмену на 10 ноября на 9 часов 30 минут.

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