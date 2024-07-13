Накануне, 8 июля, в московском СИЗО умер 52-летний бизнесмен Игорь Котельников, его обвиняли в коррупции и требовали дать показания против Иванова. На следующий день не стало главы управления госэкспертизы минобороны 62-летнего Магомеда Хандаева. Об этом со ссылкой на росСМИ пишет 24 Канал.

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Что известно о смерти Котельникова и Хандаева

По словам члена российского "совета по правам человека при президенте", Котельников умер после пребывания в карцере СИЗО якобы из-за "отрыва тромба". Меркачева назвала это "стандартной причиной смерти" для российской системы федеральной службы исполнения наказаний.

Интересно, что этого бизнесмена обвиняли в предоставлении взятки руководству минобороны страны-агрессора для заключения крупных контрактов.

По информации росСМИ, в СИЗО к нему неоднократно приходили сотрудники ФСБ и требовали, чтобы Котельников дал показания против бывшего заместителя Шойгу Иванова. Из-за отказа "в ход пошел прессинг". В частности, Котельникова поместили в карцер, где он не мог содержаться из-за болезни.

Уже на следующий день после смерти Котельникова – 9 июля российские пропагандисты сообщили, что умер глава управления государственной экспертизы минобороны России 62-летний Магомед Хандаев. Впрочем, причину смерти не указали.

Кстати, Хандаев находился в прямом подчинении экс-заместителя Шойгу Иванова, которого арестовали в конце апреля по делу о взятке в особо крупном размере. По версии следствия, Иванов вступил в сговор с третьими лицами для получения взяток "в виде предоставления услуг имущественного характера при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд минобороны".