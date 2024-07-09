Российские СМИ пишут, что его похоронят в Шамильском районе Дагестана. Кроме этого, отмечают, что 61-летний генерал умер "неожиданно", передает 24 Канал.

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Что известно о деятельности Хандаева

Он находился в прямом подчинении бывшего заместителя министра обороны России Тимура Иванова, которого 24 апреля 2024 года арестовали по обвинению в коррупции в особо крупных масштабах.

Хандаев непосредственно отвечал за работы, связанные с расквартированием Каспийской флотилии России, а также курировал вопросы строительства объектов социальной инфраструктуры.

Вероятно, генерал много знал о схемах Иванова.

Российская армия за минувшие сутки потеряла еще 1 220 оккупантов. Кроме того, украинские защитники продолжают уничтожать десятки единиц вражеской техники.