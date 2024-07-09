Кроме того, украинские защитники продолжают уничтожать десятки единиц вражеской техники. Так, 7 июля ВСУ сбили вражеский Су-25 на Покровском направлении.

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Актуальная статистика потерь

С 24 февраля 2022 года потери российской оккупационной армии достигают:

личного состава – около 553 410 (+1220) человек,

танков – 8 178 (+7),

боевых бронированных машин – 15 704 (+19),

артиллерийских систем – 15 015 (+49),

РСЗВ – 1 115 (+0),

средства ПВО – 880 (+0),

самолетов – 361 (+0),

вертолетов – 326 (+0),

БПЛА оперативно-тактического уровня – 11 922 (+29),

крылатые ракеты – 2 389 (+36),

корабли /катера – 28 (+0),

подводные лодки – 1 (+0),

автомобильной техники и автоцистерн – 20 212 (+62),

специальная техника – 2 516 (+13).



Потери врага по состоянию на 9 июля 2024 года / Инфографика Генштаба ВСУ

К слову, на днях украинские защитники поразили наиболее дальнобойную САУ "Пион" в Белгородской области. Это сделали воины "Requiem group" Сил специальных операций. Ее удалось поразить с помощью FPV-дрона.