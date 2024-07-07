Силы обороны поразили российскую 203-мм самоходную артиллерийскую установку 2С7 "Пион" в Белгородской области. Это сделали воины "Requiem group" Сил специальных операций.

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САУ способна вести огонь на 30 километров

Враг использовал "Пион" для обстрелов Харьковщины. Кроме этого, система имела подготовленную и хорошо замаскированную позицию.

Ее удалось поразить с помощью FPV-дрона.

Самоходные артиллерийские системы 2С7 "Пион" является наиболее дальнобойной ствольной артиллерийской системой на вооружении российской армии. Из нее можно вести огонь более чем на 30 километров.

Такая дальность является недостижимой для артиллерийских систем советского образца, а также некоторых западных систем, при использовании обычных осколочно-фугасных снарядов.

Силы обороны поразили САУ "Пион" смотрите видео

За прошедшие сутки ВСУ ликвидировали еще 1150 оккупантов. Общие потери личного состава уже превысили более 550 тысяч россиян. Однако враг продолжает захватническую войну, пытаясь продвинуться вглубь украинских территорий.