Окрім того, українські захисники продовжують знищувати десятки одиниць ворожої техніки. Так, 7 липня ЗСУ збили ворожий Су-25 на Покровському напрямку.

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Актуальна статистика втрат

Від 24 лютого 2022 року втрати російської окупаційної армії сягають:

особового складу – близько 553 410 (+1220) осіб,

танків – 8 178 (+7),

бойових броньованих машин – 15 704 (+19),

артилерійських систем – 15 015 (+49),

РСЗВ – 1 115 (+0),

засоби ППО – 880 (+0),

літаків – 361 (+0),

гелікоптерів – 326 (+0),

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 11 922 (+29),

крилаті ракети – 2 389 (+36),

кораблі /катери – 28 (+0),

підводні човни – 1 (+0),

автомобільної техніки та автоцистерн – 20 212 (+62),

спеціальна техніка – 2 516 (+13).



Втрати ворога станом на 9 липня 2024 року / Інфографіка Генштабу ЗСУ

До слова, днями українські захисники уразили найбільш далекобійну САУ "Піон" на Бєлгородщині. Це зробили воїни "Requiem group" Сил спеціальних операцій. Її вдалося уразити за допомогою FPV-дрона.