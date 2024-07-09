Окрім того, українські захисники продовжують знищувати десятки одиниць ворожої техніки. Так, 7 липня ЗСУ збили ворожий Су-25 на Покровському напрямку.
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Актуальна статистика втрат
Від 24 лютого 2022 року втрати російської окупаційної армії сягають:
- особового складу – близько 553 410 (+1220) осіб,
- танків – 8 178 (+7),
- бойових броньованих машин – 15 704 (+19),
- артилерійських систем – 15 015 (+49),
- РСЗВ – 1 115 (+0),
- засоби ППО – 880 (+0),
- літаків – 361 (+0),
- гелікоптерів – 326 (+0),
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 11 922 (+29),
- крилаті ракети – 2 389 (+36),
- кораблі /катери – 28 (+0),
- підводні човни – 1 (+0),
- автомобільної техніки та автоцистерн – 20 212 (+62),
- спеціальна техніка – 2 516 (+13).
Втрати ворога станом на 9 липня 2024 року / Інфографіка Генштабу ЗСУ
До слова, днями українські захисники уразили найбільш далекобійну САУ "Піон" на Бєлгородщині. Це зробили воїни "Requiem group" Сил спеціальних операцій. Її вдалося уразити за допомогою FPV-дрона.