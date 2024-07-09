Російські ЗМІ пишуть, що його поховають у Шамільському районі Дагестану. Крім цього, зазначають, що 61-річний генерал помер "неочікувано", передає 24 Канал.

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Що відомо про діяльність Хандаєва

Він перебував у прямому підпорядкуванні колишнього заступника міністра оборони Росії Тимура Іванова, якого 24 квітня 2024 заарештували за звинувачення у корупції в особливо великих масштабах.

Хандаєв безпосередньо відповідав за роботи, пов'язані з розквартируванням Каспійської флотилії Росії, а також курував питання будівництва об'єктів соціальної інфраструктури.

Ймовірно, генерал багато знав про схеми Іванова.

Російська армія за минулу добу втратила ще 1 220 окупантів. Окрім того, українські захисники продовжують знищувати десятки одиниць ворожої техніки.