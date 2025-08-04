Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на патрульную полицию Запорожской области.
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Игорь Курдельчук умер во время службы
Правоохранители рассказали, что Игорь Курдельчук с честью, отвагой и преданностью служил в патрульной полиции Запорожской области с 2017 года.
По словам коллег, его внезапная смерть оставила неописуемую боль и пустоту в сердцах всех, кто его знал
Мы потеряли не просто коллегу, а верного и надежного товарища, человека с большим сердцем. Светлая память, Игорю... Ты навсегда останешься в наших сердцах,
– написали в полиции.
Известно, что у мужчины остались жена и двое сыновей.
Редакция 24 Канала выражает искренние соболезнования родным и близким Игоря Курдельчука. Светлая память!
Напомним, 1 августа во время выполнения боевого задания на передовой погиб полицейский Александр Пантюхов. Именно в этот день ему исполнилось 23 года.