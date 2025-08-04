Он служил в рядах Вооруженных сил еще с июля 2022 года. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на городского голову Тернополя Сергея Надала.

Смотрите также "Сражался ради мечты о ребенке": на войне погиб пограничник из Одесской области Александр Бушат

Что известно об Арсене Балюке?

Надал выразил искренние соболезнования родным и близким погибшего украинского защитника Арсена Балюка.

Воин погиб 1 августа в результате ДТП на Сумщине. С июля 2022 года он самоотверженно служил в рядах Вооруженных Сил Украины, защищая независимость и территориальную целостность нашего государства. Вечная память Герою!

– написал мэр Тернополя.

Добавим, что ранее на войне погиб 29-летний командир из Тернопольской области Иван Олейник. Он был уроженцем Чертковского района и жителем Бучацкой общины.

Иван служил командиром отделения ударных беспилотных комплексов и погиб 26 июля 2025 года недалеко от населенного пункта Новопавловка, что на Днепропетровщине, из-за российского удара дроном.