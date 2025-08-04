Він служив у лавах Збройних сил ще з липня 2022 року. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на міського голову Тернополя Сергія Надала.

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Що відомо про Арсена Балюка?

Надал висловив щирі співчуття рідним та близьким загиблого українського захисника Арсена Балюка.

Воїн загинув 1 серпня внаслідок ДТП на Сумщині. З липня 2022 року він самовіддано служив у лавах Збройних Сил України, захищаючи незалежність і територіальну цілісність нашої держави. Вічна памʼять Герою!

– написав мер Тернополя.

Додамо, що раніше на війні загинув 29-річний командир з Тернопільщини Іван Олійник. Він був уродженцем Чортківського району та жителем Бучацької громади.

Іван служив командиром відділення ударних безпілотних комплексів та загинув 26 липня 2025 року неподалік населеного пункту Новопавлівка, що на Дніпропетровщині, через російський удар дроном.