Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на патрульну поліцію Запорізької області.

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Ігор Курдельчук помер під час служби

Правоохоронці розповіли, що Ігор Курдельчук із честю, відвагою та відданістю служив у патрульній поліції Запорізької області з 2017 року.

За словами колег, його раптова смерть залишила невимовний біль і порожнечу в серцях усіх, хто його знав

Ми втратили не просто колегу, а вірного й надійного товариша, людину з великим серцем. Світла пам'ять, Ігорю… Ти назавжди залишишся в наших серцях,

– написали в поліції.

Відомо, що в чоловіка залишилися дружина та двоє синів.

Редакція 24 Каналу висловлює щирі співчуття рідним та близьким Ігоря Курдельчука. Світла пам'ять!

Нагадаємо, 1 серпня під час виконання бойового завдання на передовій загинув поліцейський Олександр Пантюхов. Саме цього дня йому виповнилося 23 роки.