Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение блогера в сети.

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Лаченков рассказал об угрозах

Блогер сообщил, что за 3 года медийности и поднятия важных для общества тем получил много угроз. На некоторые из них эффективно уже отреагировали правоохранительные органы, за что блогер и волонтер выразил отдельную благодарность.

Говоря о причинах, почему Лаченков получает угрозы, мужчина ответил лаконично – "пишет о чертях". По словам блогера и волонтера, ночью ему могут звонить с неизвестных номеров, пишут в телеграмме и конечно – угрозы в устной форме.

Готов ли был я к этому в свои 25 лет? Конечно, нет. Такое давление трудно выдержать даже людям, которые работают в медиа и общественном секторе уже десятки лет. За 3 года было сделано столько работы, чтобы большинство чертей сбежали или сели на СИЗО, что уже не знаешь, от кого это прилетает. Вы этого не видите и не чувствуете, но это очень неприятно,

– поделился Лаченков.

Блогер добавил, что, кроме угроз, его враги тратят ресурсы и на информационные атаки. По словам Лаченкова, говорится о ложной информации в СМИ, телеграмм-каналах, тиктоке или атаках ботоферм.

"Все это хочешь или не хочешь – ты пропускаешь через себя, и иногда ты уже не реагируешь, а иногда оно тебя выбивает из работы и ты сгораешь", – признался блогер и волонтер.

В то же время Лачен поблагодарил всех, кто продолжает поддерживать сборы. Также волонтер поблагодарил военных.