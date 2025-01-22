Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис блогера у мережі.

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Лаченков розповів про погрози

Блогер повідомив, що за 3 роки медійності та підняття важливих для суспільства тем отримав багато погроз. На деякі з них ефективно вже відреагували правоохоронні органи, за що блогер та волонтер висловив окрему вдячність.

Говорячи про причини, чому Лаченков отримує погрози, чоловік відповів лаконічно – "пише про чортів". За словами блогера та волонтера, уночі йому можуть телефонувати з невідомих номерів, пишуть у телеграмі і звісно – погрози в усній формі.

Чи готовий був я до цього у свої 25 років? Звісно, ні. Такий тиск важко витримати навіть людям, які працюють в медіа та громадському секторі вже десятки років. За 3 роки було зроблено стільки роботи, щоб більшість чортів втекли або сіли на СІЗО, що вже не знаєш, від кого це прилітає. Ви цього не бачите і не відчуваєте, але це дуже неприємно,

– поділився Лаченков.

Блогер додав, що, крім погроз, його вороги витрачають ресурси й на інформаційні атаки. За словами Лачена, мовиться про неправдиву інформацію у ЗМІ, телеграм-каналах, тіктоці чи атаки ботоферм.

"Все це хочеш чи не хочеш – ти пропускаєш через себе, та іноді ти вже не реагуєш, а іноді воно тебе вибиває з роботи й ти згораєш", – зізнався блогер та волонтер.

Водночас Лачен подякував усім, хто продовжує підтримувати збори. Також волонтер подякував військовим.