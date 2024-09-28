Им оказался начальник сектора кадрового обеспечения Сумского районного управления полиции полковник Игорь Поладич. Об этом сообщили в полиции Сумщины.
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Игорь Поладич работал в полиции более 20 лет
Россияне атаковали беспилотниками медучреждение Сум дважды.
Сегодня утром (28 сентября – 24 Канал) российские террористы нанесли повторный авиационный удар по областному центру, когда на место происшествия уже прибыли полицейские,
– рассказали в полиции.
Среди тех, кто прибыл на место удара после первого попадания, был Игорь Поладич.
Коллеги поделились, что он более 20 лет посвятил службе в полиции. Мужчине было всего 43 года.
У него осталась жена, сын, дочь и мама.
"Добрым, искренним, положительным – именно таким Игорь останется в памяти коллег. Руководство и весь личный состав полиции Сумщины скорбит из-за невосполнимой потери и выражает искренние соболезнования родным погибшего. Навсегда в наших сердцах!" – написали в полиции Сумщины.
Редакция 24 Канала искренне соболезнует родным и близким Игоря Поладича и всем погибшим в результате российской атаки на Сумы. Светлая память!