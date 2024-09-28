Ним виявився начальник сектору кадрового забезпечення Сумського районного управління поліції полковник Ігор Поладич. Про це повідомили у поліції Сумщини.

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Ігор Поладич працював у поліції понад 20 років

Росіяни атакували безпілотниками медзаклад Сум двічі.

Сьогодні вранці (28 вересня – 24 Канал) російські терористи завдали повторного авіаційного удару по обласному центру, коли на місце події вже прибули поліцейські,

– розповіли у поліції.

Серед тих, хто прибув на місце удару після першого влучання, був Ігор Поладич.

Колеги поділилися, що він понад 20 років присвятив службі в поліції. Чоловіку було лише 43 роки.

У нього залишилася дружина, син, донька та мама.

"Добрим, щирим, позитивним – саме таким Ігор залишиться в пам'яті колег. Керівництво та весь особовий склад поліції Сумщини сумує через непоправну втрату та висловлює щирі співчуття рідним загиблого. Назавжди в наших серцях!" – написали у поліції Сумщини.

Редакція 24 Каналу щиро співчуває рідним та близьким Ігоря Поладича та усім загиблим унаслідок російської атаки на Суми. Світла пам'ять!