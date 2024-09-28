Директор лікарні Володимир Поцелуєв розповів, що у медзакладі зруйноване приймальне відділення, травмпункт та четвертий поверх, пише Суспільне.

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Наслідки обстрілу лікарні в Сумах

У прокуратурі Сумської області повідомили, що на момент вибухів у медичному закладі перебували 86 пацієнтів, з них 15 маломобільних людей. Також у лікарні були 38 працівників.

Росіяни влучили по лікарні двома "Шахедами". Коли вдарив перший, загинула одна людина. На місце події приїхали рятувальники та поліціянти, щоб надати пораненим допомогу та евакуювати хворих. І тоді окупанти завдали другого удару.

Станом на зараз відомо про 8 загиблих та 12 поранених. Серед жертв та поранених 2 поліцейських.

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Варто зазначити, що загалом окупанти обстріляли Суми трьома "Шахедами". Внаслідок атаки постраждали дві лікарні та багатоквартирні житлові будинки, які розташовані поряд.