Директор больницы Владимир Поцелуев рассказал, что в медучреждении разрушено приемное отделение, травмпункт и четвертый этаж, пишет Суспільне.

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Последствия обстрела больницы в Сумах

В прокуратуре Сумской области сообщили, что на момент взрывов в медицинском учреждении находились 86 пациентов, из них 15 маломобильных людей. Также в больнице были 38 работников.

Россияне попали по больнице двумя "Шахедами". Когда ударил первый, погиб один человек. На место происшествия приехали спасатели и полицейские, чтобы оказать раненым помощь и эвакуировать больных. И тогда оккупанты нанесли второй удар.

По состоянию на сейчас известно о 8 погибших и 12 раненых. Среди жертв и раненых 2 полицейских.

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Стоит отметить, что в целом оккупанты обстреляли Сумы тремя "Шахедами". В результате атаки пострадали две больницы и многоквартирные жилые дома, которые расположены рядом.