Младший сын Игоря Александр рассказал детали того трагического дня и о решении отца идти воевать вместе с сыном. Отец сказал, что не отпустит его самого и пойдет с ним и сумел его уберечь.

Смотрите также Уберег собратьев, но не уберегся сам: в боях за Бахмут погиб командир Александр Павлишин

Папа погиб на мой день рождения, мне исполнился 21 год. Единственное утешение, что тело таки нашли и смогли эвакуировать из этого ада. Мы смогли отца с почестями похоронить. Без преувеличения, он был лучшим отцом, без раздумий приобщился к Ренату, чтобы всегда быть рядом и оберегать его на войне.

– рассказал Александр Руденко.

Руденки с самого начала воевали вместе

Сначала Ренат с отцом обороняли аэропорт в Гавришивке, по которому россияне в начале марта 2022 ударили ракетами. Тогда обоим удалось выжить, потому что на момент атаки находились в другом здании. После учебы на Львовщине в рядах 35 отдельной бригады морской пехоты Руденко отправились в Донецкую область.

Александр вспомнил, что в одном из последних разговоров отец рассказал, что они охраняют важную трассу в направлении Авдеевки. 8 апреля там было тяжелое стрелковое сражение, многие наши военные погибли или получили ранения. А уже на следующий день по этой трассе начала идти тяжелая артиллерия – танки, в ход пошли ракеты.

Первым получил ранение брат – снаряд попал ему в правую ногу и разорвался. Осколки попали в левую концовку… Папа в тот момент находился в другой группе. Узнав, что произошло, прибежал к Ренату. Брат уже не мог сам уходить. Здесь снова началось сражение. Папа остался с Ренатом, заявив побратимам, что пусть это стоило бы ему жизни, но он не оставит своего ребенка,

– рассказал журналистам младший сын Игоря Александр.



С Игорем Руденко попрощались 20 апреля / Фото с фейсбук-страницы Ильинецкого городского сообщества

Накрыл собой раненого сына и сказал ценить жизнь

Игорю удалось оттащить раненого сына в укрытие. Но оккупанты подняли дрон, с помощью которого координировали атаку танка. Поняв, что по укрытию может прилететь, Игорь накрыл Рената своим телом.

Ренат почувствовал только удар в плечо. Смотрит – папа на нем лежит раненый. Отец сказал, что не ощущает левой стороны. Он был еще некоторое время в сознании, имел крепкое сердце. Умирая, папа успел сказать Ренату, чтобы он выжил и ценил свою жизнь, потому что она бесценна,

– вспоминает Александр Руденко.

Он рассказал рассказ брата, который должен был покинуть тело отца, чтобы выжить. Говорит, что рассказывать то, что произошло дальше – без слез – невозможно.



Об Игоре Руденко в общине вспоминают только хорошее / Фото с фейсбук-страницы Ильинецкого городского общества

"Брат услышал, что приближается русская пехота, и это бы означало одно – его тоже убьют. Он целовал уже мертвого папу, сжимал его остывшую руку и прощался с ним. А сам вынужден был отползти дальше, чтобы выжить", – говорит Александр.

Руденко младшего смогли эвакуировать медики: сначала в коме, с большой кровопотерей, разорванной правой ногой и ранениями в районе колена и бедра на левой отвезли в Покровск, где прооперировали. Затем переправили в Днепр, сейчас врачи борются за то, чтобы сохранить воину ногу.



Ренат Руденко в госпитале в Днепре / Фото "Факты"