Об этом в эфире ютуб-канала "ФЕЙГИН LIVE" рассказал внештатный советник главы Офиса Президента Алексей Арестович, сообщает 24 канал. Напомним, что гиркин, чтобы попасть на Херсонщину, даже побрился и использовал поддельный паспорт, по имени Сергея Рунова.

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После задержания гиркина отпустили

Арестович прокомментировал задержание гиркина на границе Крыма и Херсонщины. По его словам, экс-глава боевиков с бритыми усами пытался прорваться с полуострова, чтобы воевать.

Наши все очень обрадовались, что его давит сама российская сторона. Однако, по некоторым данным, его отпустили. Это следует уточнить,

– отметил советник главы ОП.

Он добавил, что гиркина после задержания пропустили воевать в Херсонскую область. Однако эта информация еще требует уточнения.

"Значит, что мы имеем шанс увидеть этого "героического" человека, который идет в атаку где-то под Снигиревкой", - подытожил Арестович.

Любопытно! гиркин стал известен в начале войны Украины и россии весной 2014 года. В частности, он причастен к захвату Верховной Рады АР Крым. После оккупации полуострова гиркин перебрался на Донбасс, где возглавляемый им отряд, который прибыл из россии, захватил Славянск и Краматорск. С 16 мая по 14 августа 2014 года он занимал должность так называемого "министра обороны" квазиреспублики на Донбассе.

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