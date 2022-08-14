Об этом в эфире ютуб-канала "ФЕЙГИН LIVE" рассказал внештатный советник главы Офиса Президента Алексей Арестович, сообщает 24 канал. Напомним, что гиркин, чтобы попасть на Херсонщину, даже побрился и использовал поддельный паспорт, по имени Сергея Рунова.
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После задержания гиркина отпустили
Арестович прокомментировал задержание гиркина на границе Крыма и Херсонщины. По его словам, экс-глава боевиков с бритыми усами пытался прорваться с полуострова, чтобы воевать.
Наши все очень обрадовались, что его давит сама российская сторона. Однако, по некоторым данным, его отпустили. Это следует уточнить,
– отметил советник главы ОП.
Он добавил, что гиркина после задержания пропустили воевать в Херсонскую область. Однако эта информация еще требует уточнения.
"Значит, что мы имеем шанс увидеть этого "героического" человека, который идет в атаку где-то под Снигиревкой", - подытожил Арестович.
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