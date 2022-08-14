Про це в ефірі ютюб-каналу "ФЕЙГИН LIVE" розповів позаштатний радник голови Офісу Президента Олексій Арестович, повідомляє 24 канал. Нагадаємо, що гіркін, аби потрапити на Херсонщину, навіть поголився і використав підробний паспорт, на ім'я сєргєя рунова.

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Після затримання гіркіна відпустили

Арестович прокоментував затримання гіркіна на кордоні Криму та Херсонщини. За його словами, ексватажок бойовиків з поголеними вусами намагався прорватися з півострова, щоб воювати.

Наші всі дуже зраділи, що його тисне сама російська сторона. Проте, за деякими даними, його відпустили. Це варто уточнити,

– зазначив радник голови ОП.

Він додав, що гіркіна після затримання пропустили воювати в Херсонську область. Однак наразі ця інформація ще потребує уточнення.

"Значить, що ми маємо шанс побачити цю "героїчну" людину, котра йде в атаку десь під Снігурівкою", – підсумував Арестович.

Цікаво! гіркін став відомим на початку війни України та росії навесні 2014 року. Зокрема, він є причетним до захоплення Верховної Ради АР Крим. Після окупації півострова гіркін перебрався на Донбас, де очолюваний ним загін, який прибув з росії, захопив Слов'янськ та Краматорськ. З 16 травня до 14 серпня 2014 року він обіймав посаду так званого "міністра оборони" квазіреспубліки на Донбасі.

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