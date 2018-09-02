Игорь Додон – молдавский президент и исполняющий указания Кремля

Игорь Додон постоянно конфликтует с Европой. А тем более перед парламентскими выборами, которые запланированы на осень 2018 года.

Для Додона они – способ получить больше власти, воздействуя через своих депутатов на формирование правительства, и изменить конституцию. Главная мечта его – сосредоточить всю власть в своих руках, тогда будет проще выполнять заказы главных спонсоров из Кремля.

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Игорь Додон родился в 1975 году в горном селе Садовая. В его портфеле в конце 90-х годов появились дипломы о трех высших образованиях. Старт в большой политике пришелся на 2000 год, когда он получил депутатский мандат в списке коммунистов.

В 2005 году по протекции влиятельного родственника Додону удастся попасть в правительство, а затем получить пост министра экономики и первого вице-премьер-министра. На тот момент будущему президенту – 31 год. Тайну успеха можно разгадать, присматриваясь между строк официальной биографии "золотого мальчика".

Инаугурация президента Молдовы

Родственника, который помог попасть на политический олимп – зовут Виктор Гайчук. Теперь глава крупнейшей ветеранской организации, а в конце 90-х годов министр обороны Молдовы и председатель наблюдательной миссии при НАТО. Там у него налаживаются тесные и даже дружеские связи с главой российской наблюдательной миссии – Дмитрием Рогозиным. Тем самым, который отвечает за пророссийскую политику в Молдове и Приднестровье.

Если в Кишиневе новое проевропейское правительство считает, что может безоглядно не советоваться об ассоциации с ЕС и не получать никаких консультаций восточных партнеров, на которых завязан весь рынок Молдавии и её трудовая миграция – то они очень ошибаются,

– заявил Рогозин.

В 2011 году коммунисты проигрывают парламентские выборы и Додон убегает с тонущего корабля. Он вступает в социалистическую партию, которую за год полностью подчиняет себе. Изгнанные из партии социалисты-старожилы жалуются на рейдерство. Социалисты позволяют себе проевропейскую риторику в ожидании щедрого финансирования с запада.

Москва поощряла своего фаворита. "Роспотребнадзор" снял эмбарго на вина и коньяки из заводов, подконтрольных людям близким к главе социалистов. Кроме того, в период, когда он был министром экономики, Додон не стесняется накидывать себе зарплаты и премии с Института Экономики, Финансов и Статистики Академии Наук.

Сумма не большая, примерно 500 долларов ежемесячно. Но суммарные убытки будущего президента государственному бюджету достигают 20 тысяч долларов. Которые растворяются в очередных дебатах о будущем Молдовы. Выборы в 2016 году Додон выиграл, повторяя не только российские страшилки о ЕС, но и антикоррупционную риторику. Проевропейское большинство скомпрометировало себя коррупционными сделками.

Игорь Додон и Владимир Путин

С 2012 по 2014 годы из нескольких молдавских банков вывели почти миллиард долларов. Основным заказчиком "ограбления века" называют влиятельного бизнесмена страны Влада Плахотнюка, который финансировал проевропейские партии. Европейские переговорщики, которые вели подготовку подписания Ассоциации с ЕС, опускали руки. В такой ситуации Додону было легче получить президентское кресло.

В Молдове создался олигархический режим, который ничего не дал гражданам. И большинство граждан начали понимать, что проевропейские политики прикрываются этим. Они получают помощь на Западе, а о людях не думают,

– подчеркнул президент Республики Молдова Игорь Додон.

После 2016 года он окончательно превратился в рупор Москвы. Протестует против правительственных решений, которые запрещают российскую пропаганду и отменили русский язык как второй государственный. Обращается к международному сообществу с просьбой оставить российских миротворцев в Приднестровье и не менять их на силы ООН, хотя Кишинев до сих пор настаивал на депортации россиян с непризнанной республики.

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Путин подарил новому президенту Молдовы особый подарок – старую карту, на которой границы Молдовы расходятся на нынешние земли Украины и Румынии. А тот радовался, как дитя игрушке.

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