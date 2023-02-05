Татьяна Азаревич – жена прокремлевского "людоеда", который принес на стендап череп и заявил, что он – принадлежит защитнику "Азовстали" – проявляет чудеса интеллекта и даже собственную фамилию зачитывает с телефона. Она жалуется, что спасать ее мужа-садиста не собираются.

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Азаревич заявляется, что следствие никто не проводит. Да и оказывать необходимую медицинскую помощь Мангушеву никто не собирается. Жена садиста просит сделать "хотя бы что-нибудь".

По словам Азаревича, пуля застряла в мозгу Мангушева. В то же время она точно что-то перепутала. Как может застрять пуля в том, чего нет.

Жена Мангушева жалуется из-за ранения мужчины-садиста: смотрите видео

Между тем, в сети предполагают, что его решили ликвидировать свои же.

Мангушев – в больнице на территории оккупированной Луганской области

Сообщают, что Мангушев – в больнице на территории оккупированной Луганской области. Ввиду того, как террористы разворовывают больницы на захваченных территориях, очевидно, Мангушеву с простреленной головой еще смогут предложить йод или зеленку.

В сети сообщают, что состояние садиста – "отрицательно улучшается". Очевидно, уже скоро Кобзон может получить нового слушателя. Удивляет только, почему Азаревич – плачет. Новой "Ладе" в России, как правило, радуются. Хотя, может быть, она тренирует актерское мастерство перед степандапом, на который придет с черепом мужа.